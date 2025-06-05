توقيع مذكرة تفاهم بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية

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للتعاون بمجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان عبر مبادرتين تابعتين للوكالة الدولية

وقَّعت سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان.

وقالت الخارجية السورية، عبر منصة "إكس"، إن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني التقيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي في دمشق.

ووقَّع الشيباني وجروسي مذكرة تفاهم بين ‫سوريا‬ والوكالة حول التعاون في مجال أمن الغذاء ومكافحة السرطان من خلال مبادرتي "الذرة من أجل الغذاء" و"أشعة الأمل" التابعتين للوكالة، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).