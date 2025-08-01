كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية عن تدمير دبابة «ميركافا» تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت في بيان عبر قناتها بمنصة تليغرام، أن الهجوم نُفّذ يوم الثلاثاء باستخدام عبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة القصاصيب، شمال مدينة جباليا، مشيرة إلى رصد أفرادها هبوط طائرة مروحية في المكان لتنفيذ عملية الإخلاء.

ومساء الخميس، قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة بلغت حدًّا لا يُحتمل، وأصبحت تشكّل الخطر الأكبر على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات ذات الصلة إلى التحرّك الفوري لوقف هذه المجزرة الجماعية التي يرتكبها العدو، وإيصال المواد الغذائية فورًا إلى الشعب الفلسطيني في جميع مناطق قطاع غزة دون قيد أو شرط، وضمان حمايتها.

وأعلنت عن جاهزيتها للانخراط الفوري في المفاوضات مجدّدًا حال وصول المساعدات إلى مستحقّيها وإنهاء الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.

وشددت أن استمرار المفاوضات في ظلّ التجويع يفقدها مضمونها وجدواها، لا سيّما بعدما انسحب الاحتلال الصهيوني المجرم من المفاوضات الأسبوع الماضي دون مبرّر، في الوقت الذي كانت فيه على وشك التوصّل إلى اتفاق.