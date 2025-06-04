الغرفة الألمانية العربية تنظم ورشة حول منصة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشاحنات

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نظمت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ورشة عمل متخصصة اليوم الأربعاء، بعنوان: "تطور منظومة الجمارك المصرية: إجراءات التسجيل المسبق للشاحنات على منصة نافذة ACI".

شارك في الورشة أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الذي أكد خلال مداخلاته على التزام مصلحة الجمارك بدعم جهود التحول الرقمي وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال منصة "نافذة"، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.

هدفت الورشة إلى توعية الشركات الأعضاء والمستوردين والمصدرين بكيفية استخدام منصة "نافذة"، التي تمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى شرح خطوات التسجيل في نظام ACI ومتطلبات إدخال الشحنات إلى الموانئ المصرية وفقًا للمنظومة الجديدة.

تخللت ورشة العمل عروضًا توضيحية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال، إضافة إلى جلسة نقاشية للإجابة على استفسارات الحضور وتبادل الخبرات والتجارب العملية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الغرفة لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، بما يواكب توجهات الحكومة المصرية نحو تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية.