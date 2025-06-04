بماذا وصف ترامب الرئيس الصيني على منصة تروث سوشيال؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن نظيره الصيني شي جين بينج عنيد ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه، وذلك بعد أيام من اتهامه للصين بانتهاك اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية والقيود التجارية.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنا معجب بالرئيس الصيني شي، لطالما أحببته، وسأظل معجباً به، لكنه عنيد للغاية ومن الصعب للغاية إبرام صفقة معه"،وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الجمعة الماضية، محادثات التجارة بأنها "متعثرة بعض الشيء"، وقال إن قادة البلدين سيحتاجون على الأرجح إلى إبداء رأيهم.

وتحدث ترامب وشي آخر مرة في يناير، قبيل أداء الرئيس الأمريكي اليمين الدستورية لولايته الثانية، وبينما أعرب ترامب في الأسابيع الأخيرة عن رغبته في التحدث مع نظيره الصيني، يتوقع المحللون أن توافق بكين على ذلك فقط إذا كان هناك يقين من عدم وجود مفاجآت من واشنطن خلال المكالمة.

وكانت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، قد صرحت يوم الاثنين بأن ترامب سيتحدث مع شي هذا الأسبوع، إذ يسعى الزعيمان إلى تسوية الخلافات حول اتفاقية الرسوم الجمركية التي أُبرمت الشهر الماضي في جنيف، من بين قضايا تجارية أخرى، وفقا لموقع الشرق بلومبرج الإخباري.

وتبادلت واشنطن وبكين اللوم لانتهاك اتفاقية تجارية تم التوصل إليها في 12 مايو الماضي، ونصت على تعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، بالإضافة إلى إلغاء واسع النطاق للتدابير التجارية المضادة المفروضة منذ أوائل أبريل.

وأدى الاتفاق الأمريكي الصيني على خفض الرسوم الجمركية المكونة من ثلاثة أرقام لمدة 90 يوماً إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم العالمية، ولكنه لم يعالج الأسباب الكامنة وراء رسوم ترامب الجمركية على السلع الصينية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في شكاوى الولايات المتحدة القديمة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تهيمن عليه الدولة ويعتمد على التصدير، مما ترك هذه القضايا للمحادثات المستقبلية.

ولم تُخفف الصين القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة بشكل ملحوظ، كما انتقدت بكين، الولايات المتحدة لمضيها قدماً في جهودها الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة ترمب أنها ستبدأ في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين.

وقضت محكمة تجارية أمريكية، الأسبوع الماضي، بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين ودول أخرى بموجب قانون سلطات الطوارئ، وبعد أقل من 24 ساعة، أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية فرض الرسوم الجمركية، قائلة إنها أوقفت تنفيذ حكم المحكمة التجارية للنظر في استئناف الحكومة.