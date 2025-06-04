قرار جمهوري بتعيين الدكتور رشدي العدوي عميدا لكلية الزارعة بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور رشدي شوقي رشدي العدوي، عميدًا لكلية الزراعة.

واستقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، صباح اليوم الأربعاء الموافق 4/6/2025، الدكتور رشدي العدوي، مقدما له التهنئة بتوليه منصب عميد كلية الزراعة، معربا عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية، مؤكدا حرصه مع جميع منسوبي الجامعة على تنفيذ استراتيجية الجامعة واستراتيجية الدولة 2030، متمنيا له التوفيق في عمله والعمل بروح الفريق، بما يحقق رؤية الجامعة وأهدافها.