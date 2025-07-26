وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفنلندا إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

شهدت فنلندا أول خفض لتصنيفها الائتماني خلال قرابة، حيث خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البلاد لفشلها في كبح الديون المتضخمة.

وخفضت فيتش في وقت متأخر أمس الجمعة، التصنيف طويل الأمد لفنلندا إلى "أيه أيه" من "أيه أيه +"، وهو أدنى تصنيف ائتماني لدى أعلى أكبر 3 مؤسسات للتصنيف الائتماني، بعد عام تقريبا من إصدارها توقعات سلبية بشأن الديون.

ويعد تصنيف فنلندا في فيتش حاليا ثالث أعلى مستوى، أي فوق المستوى الرديء بـ8 مستويات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت فيتش في بيان: "لايزال الدين الحكومي المرتفع لفنلندا في مسار تصاعدي، ولا نتوقع ما يكفي من الضبط المالي لتحقيق الاستقرار على الديون على المدى المتوسط".

وتأتي هذه الأخبار فيما تحاول حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو تصحيح مسار المالية العامة التي عانت من عجز يتتابع منذ 2009. وهدف الحكومة المعلن هو تثبيت نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي في 2027.