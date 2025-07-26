وفاة الفنان زياد الرحباني



أفادت وسائل إعلام لبنانية بوفاة الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني، عن عمر يناهز 69 عامًا؛ حسبما نشرت mtv و lbc.



ويُعد الرحباني، وهو نجل الفنانة الكبيرة فيروز والموسيقي الراحل عاصي الرحباني، ظاهرة فنية فريدة، حيث برع كموسيقي ومؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر، وترك بصمة لا تُمحى في الذاكرة الثقافية العربية.



وشكل زياد الركيزة الثقافية الثالثة بعد والديه الفنية، وقدم رؤية جديدة للمسرح العربي المعاصر، جمعت بين الموسيقى، والكوميديا، والسياسة والجرأة.



وتمحورت أعماله حول نقد الواقع اللبناني والاجتماعي والسياسي بأسلوب فني ساخر.