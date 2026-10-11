وزير الخارجية الإندونيسي: زيارة الرئيس السيسي تشهد توقيع مذكرات تفاهم وخطة عمل لتعزيز الشراكة

صرح وزير الخارجية الإندونيسي أرماناتا ناصر، اليوم السبت ، بأن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى جاكرتا تشهد توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في عدة مجالات، إضافة إلى خطة عمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" عن وزير الخارجية تصريحات أدلى بها عقب مراسم استقبال السيد الرئيس السيسي لدى وصوله إلى جاكرتا في وقت سابق اليوم، قال فيها "الهدف الرئيسي من الزيارة هو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إندونيسيا ومصر".

وأشار ناصر إلى أن هذه الزيارة تأتي رداً على زيارتين قام بهما الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى مصر في عامي 2024 و2025.

وأضاف أن الرئيس برابوو سيستقبل السيد الرئيس السيسي في قصر "ميرديكا" الرئاسي غداً /الأحد/ في الساعة 10:30 صباحاً حسب التوقيت المحلي (06:30 صباحاً بتوقيت القاهرة)، لمناقشة التعاون الثنائي وغير ذلك من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أن الزيارة تتضمن اجتماعاً مغلقاً ومحادثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم.

وأوضح ناصر أن مذكرات التفاهم ستغطي مجالات التأشيرات والإحصاء والتعاون في قطاع المصايد، إضافة إلى خطة عمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

وأفاد بأن السيد الرئيس السيسي سيغادر جاكرتا بعد ظهر /الأحد/ عائداً إلى مصر بعد اختتام برنامج زيارته الرسمية إلى إندونيسيا.

وكان السيد الرئيس السيسي قد وصل إلى جاكرتا، المحطة الأخيرة في جولته الآسيوية، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية.

وحطت طائرة السيد الرئيس في قاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية شرق العاصمة جاكرتا، حيث كان في استقباله الوزير المنسق للشؤون السياسية والأمنية دودونج عبد الرحمن ووزير الخارجية.

وبحسب "أنتارا"، رافقت ست طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية طائرة السيد الرئيس السيسي أثناء اقترابها من جاكرتا، بينها أربع طائرات من طراز "سوخوي" وطائرتان من طراز "إف-16".

كما كان في استقبال السيد الرئيس، السفير المصري والملحق العسكري في السفارة المصرية، وشارك في مراسم الاستقبال حرس الشرف الإندونيسي ومؤدون لرقصات "بيتاوي" التقليدية.