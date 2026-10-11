وزير الكهرباء: وفرنا 70 مليار جنيه من تحسين نماذج تشغيل المحطات الكهرباء واختيار الوقود الأنسب

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحسين نماذج تشغيل محطات التوليد واختيار نوع الوقود الأنسب لكل وحدة أسهما في تحقيق وفر بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.



وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن الوزارة تنسق مع وزارة البترول لتحديد المحطات الأكثر كفاءة في استخدام الغاز أو المازوت، مع اللجوء إلى السولار عند الحاجة.



وأوضح أن القرار يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، هي سعر الوقود، ومدى توافره، وإمكانية تخزينه، مشيرًا إلى أن المازوت يتميز بإمكانية الاحتفاظ بمخزون منه داخل المحطات ولدى وزارة البترول.



وأضاف أن الوزارة تتابع كمية الوقود التي تحتاجها كل وحدة لإنتاج كيلو وات ساعة، وتحدد وفق هذه المؤشرات الوحدات التي تحقق أفضل كفاءة وأقل تكلفة.



وأشار إلى إعداد بيانات تشغيل بصورة يومية لاختيار النموذج الأمثل لتشغيل الوحدات وتقليل الطاقات الدوارة غير المستخدمة، بما يخفض استهلاك الوقود.



ولفت عصمت إلى أن دخول قدرات الطاقة المتجددة إلى الشبكة يحقق وفرًا إضافيًا في الوقود الذي كان سيستخدم لتوليد الكمية نفسها من الكهرباء في المحطات التقليدية.