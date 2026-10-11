تحالف دعم الشرعية في اليمن: الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عمل إرهابي وسيتم الرد عليه بحزم

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية على الاعتداء الإرهابي الذي نفذته الميليشيا الحوثية اليوم، على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" -في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية، على إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعل شنيع يتنافى مع المبادىء والقيم والأخلاق.