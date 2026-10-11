 كييف تصدر أحكاماً بالسجن ضد 9 أشخاص بعد اتهامهم بالعمل ضد الجيش الأوكراني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كييف تصدر أحكاماً بالسجن ضد 9 أشخاص بعد اتهامهم بالعمل ضد الجيش الأوكراني

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 5:35 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 5:35 ص

 أصدر القضاء في أوكرانيا اليوم /السبت/، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً ومصادرة الممتلكات بحق 9 أشخاص حاربوا ضد قوات الدفاع الأوكرانية في منطقة دونيتسك.

أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SSU) عن ذلك النبأ حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، حيث أفادت بأن المدانين "ثبت أنهم كانوا عناصر في تشكيلات مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، وشاركوا في هجمات على مواقع أوكرانية في الجبهة الشرقية".

وكانت القوات الأوكرانية قد ألقت القبض على هؤلاء المشتبه بهم في الفترة ما بين ديسمبر 2025 ويوليو 2026 خلال عمليات قتالية في قطاعات كراماتورسك وبوكروفسك وليمان. ومن بين المدانين شخص مقيم في مدينة كيرتش؛ إذ قام -أثناء تواجده في مدينة سامارا- بتوقيع عقد مع وزارة دفاع الدفاع الروسية، حسبما قالت وكالة أنباء "يوكراين فورم".


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