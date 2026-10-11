 تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج

أ ش أ
نشر في: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:02 ص | آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2026 - 6:02 ص

 أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى ‏اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.

جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم.


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