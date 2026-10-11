تحالف دعم الشرعية في اليمن: تدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج

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أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه جرى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.
جاء ذلك في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- اليوم.