قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قيمة دعم الكهرباء تتجاوز 108 مليارات جنيه، موضحًا أن معظم شرائح الاستهلاك المنزلي تحصل على دعم بنسب متفاوتة حتى المستويات المرتفعة من الاستهلاك.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج «الصورة»، المذاع على شاشة «النهار»، مساء السبت، أن الدعم يُحسب من خلال الفرق بين التكلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل الكهرباء وسعر بيعها للمستهلك.

وأوضح أن بعض المواطنين في الشرائح الأقل استهلاكًا يدفعون نحو 24% فقط من التكلفة، فيما ترتفع النسبة تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.

وأشار إلى أن الشريحتين الأولى والثانية تضمان نحو 7 إلى 8 ملايين مشترك تقريبًا، بواقع نحو 3.5 إلى 3.6 مليون مشترك في كل شريحة، مع تغير الأعداد وفق معدلات الاستهلاك الشهرية.

وقال إن المواطن في الشريحة الأولى يُحاسب بنحو 68 قرشًا للكيلو وات ساعة، مقابل تكلفة تصل وفق حسابات الوزارة إلى نحو 270 قرشًا، بما يعني تحمله نحو 24% من التكلفة.

وأضاف أن المستهلكين حتى الشريحة الثالثة يسددون نسبًا أقل من التكلفة الفعلية، فيما تصل النسبة تدريجيًا إلى نحو 60% بعد مستويات استهلاك معينة، وإلى نحو 80% عند مستويات أعلى.

وأكد عصمت أن الشريحة التي يتجاوز استهلاكها 2000 كيلو وات ساعة هي التي تصل إلى مستوى قريب من سداد التكلفة كاملة.