كوريا الشمالية تحيي ذكرى تأسيس حزب العمال الحاكم بعروض احتفالية

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أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الأحد بأن بيونج يانج أقامت عرضا احتفاليا بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس حزب العمال الحاكم، بحضور الزعيم "كيم جونج-أون".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الأغاني الوطنية وعروض الأكروبات والرقصات ملأت ملعب بيونج يانج الداخلي في اليوم السابق في عرض أكد على الولاء للحزب وللزعيم "كيم".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "كيم"لوح للجمهور "تعبيرا عن تهانيه لجميع المشاركين بمناسبة يوم تأسيس الحزب" وأعرب عن رضاه عن العرض.

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية زوجة "كيم"، "ري سول-جو"، وابنته "كيم جو-إيه"، وهما برفقته.

ووفقا للتقرير، جلس المبعوثون الدبلوماسيون وأعضاء البعثات الأجنبية جنبا إلى جنب مع كبار المسؤولين في الحزب والجيش ومواطني بيونج يانج.

ولم يصدر "كيم" أي بيان بمناسبة الذكرى السنوية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعتبر كوريا الشمالية أن مناسبات الذكرى السنوية الخمسية أو العشرية هي سنوات بارزة، وتحتفل بها تقليديا بعروض عسكرية واسعة النطاق، وعروض جمباز جماعية، ومعارض للأسلحة.

وفي العام الماضي، نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما في وقت متأخر من الليل في ساحة "كيم إيل-سونج"، وكشفت فيه النقاب عن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونج-20".