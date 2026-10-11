أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، معتبرة إياه انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للاعتداء على المطار، وللاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية.

وشددت على تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ومساء السبت، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي لاعتداء أسفر عن إصابات يجري العمل على حصرها.

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تقرر تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولم تعلن الهيئة حصيلة نهائية للإصابات أو طبيعة الأضرار الناجمة عن الهجوم، مشيرة إلى أنها ستعلن المستجدات لاحقًا، وذلك قبل أن يصدر البيان التفصيلي بالقتلى والمصابين.

ويأتي هجوم السبت بعد يومين من تعرض المطار ذاته لهجومين، الخميس 8 أكتوبر الجاري، استهدف أحدهما مرافقه، فيما استهدف الآخر طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية أن الهجومين أسفرا عن مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة، فضلًا عن أضرار مادية.

وأوضحت أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، مشيرة إلى استئناف العمليات التشغيلية في المطار وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها عقب الهجومين.



