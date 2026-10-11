التحالف: استهداف صالة المسافرين بمطار الرياض جريمة حرب وسنرد بحزم

وصف تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف إحدى صالات المسافرين بمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بأنه جريمة حرب مكتملة الأركان، متوعدًا بالرد بحزم على جماعة الحوثي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي، السبت 10 أكتوبر، استهدف إحدى صالات المسافرين بالمطار، وأسفر عن سقوط وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين.

وأضاف المالكي أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية على هذا النحو يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واصفًا الاعتداء بأنه عمل إرهابي يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتأتي تصريحات المالكي بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، فجر الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 12 وفاة و309 إصابات، بينهم حالات حرجة تتلقى العلاج في عدد من المستشفيات.

وشملت الوفيات أربعة سعوديين وثمانية مقيمين من جنسيات مختلفة، بينها المصرية والأمريكية والفلسطينية والأردنية والسورية والسودانية والبنجلاديشية.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد مؤقتًا عقب الهجوم، لحين الانتهاء من تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق.

ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المواجهات العسكرية بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، وتكرار الاعتداءات التي استهدفت مطارات ومنشآت مدنية سعودية خلال الأيام الماضية.