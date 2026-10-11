أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في صنع السلام تقرب من التوصل إلى حل للنزاع الأوكراني.

وعلق دميترييف، على مقطع فيديو لتصريحات ترامب، أشار من خلالها الرئيس الأمريكي إلى انفتاح روسيا على الحوار بشأن القضية الأوكرانية، وانتقد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإضاعته فرصا للتوصل إلى اتفاق، ووصف اتفاقية وقود الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا، بأنها خطوة إيجابية لأسواق الطاقة العالمية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكتب ديميترييف عبر منصة إكس "جهود الرئيس ترامب في حفظ السلام ونهجه الواضح يعطيان دفعة قوية للسلام".

وصرح ترامب، في وقت سابق من يوم أمس السبت، بأنه على زيلينسكي إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، معتبرا أنه كان بإمكانه التوصل إلى تسوية للنزاع مع روسيا في مناسبات عدة، لكنه لم يفعل ذلك.

وكان زيلينسكي قد أعلن سابقا، "استحالة" إجراء انتخابات في أوكرانيا، متذرعا بوجود 9 ملايين مواطن خارج البلاد.

يشار إلى أن ولاية زيلينسكي في السلطة، انتهت في 20 مايو 2024.