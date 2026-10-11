موريتانيا تعلن تشكيلة حكومة جديدة تضم 29 وزيرا

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- تشكيل الحكومة جاء عقب إعادة تكليف المختار ولد اجاي برئاستها.. وشهدت خروج 10 وزراء

أعلنت موريتانيا، الأحد، تشكيلة حكومية جديدة برئاسة المختار ولد اجاي، تضم 29 وزيرا، وشهدت تغييرات واسعة شملت مغادرة 10 وزراء من الحكومة السابقة.

وجاء الإعلان عقب إعادة تكليف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، رئيس الوزراء المختار ولد اجاي بتشكيل حكومة جديدة، بعد ساعات من تقديم استقالة حكومته السابقة.

وشهدت التشكيلة الجديدة خروج عدد من الوزراء البارزين، في مقدمتهم وزيرا الدفاع والداخلية، فيما احتفظ وزراء آخرون بمناصبهم أو انتقلوا إلى حقائب أخرى.

وجاءت استقالة الحكومة السابقة عقب تسلم الرئيس الغزواني التقرير النهائي للجنة التحقيق المستقلة بشأن حادثتي حريق بمحطتي التحويل الكهربائي الرئيسيتين في العاصمة نواكشوط.

وأرجع التقرير الحريقين، اللذين اندلعا أواخر أغسطس الماضي، إلى استخدام وصلات كهربائية غير مطابقة للمعايير الفنية، محملا المسئولية للشركة الموردة ومسئولين في وزارة الطاقة.

تغييرات وزارية

وشملت أبرز التغييرات مغادرة وزير الدفاع حننه ولد سيدي منصبه بعد 7 سنوات من توليه، ليخلفه با عثمان.

كما غادر وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين منصبه، وخلفه المختار ولد أحمد بوسيف.

وشملت التغييرات أيضا مغادرة وزير الطاقة محمد خالد، الذي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق بشأن حريقي محطتي الكهرباء، ليخلفه محمد عبد الفتاح.

وغادر وزير الثقافة الحسين ولد مدو منصبه، وخلفه محمد ولد ببانه، فيما تولى سيدي الحاج ولد الداه حقيبة الشؤون الإسلامية خلفا للفضيل ولد سيداتي.

كما تولى محمدو ولد امحيميد حقيبة الشؤون الاقتصادية والتنمية خلفا لعبد الله سليمان ولد الشيخ سيديا.

- التشكيلة الحكومية

وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة على النحو التالي:

1- وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية: محمد عبد الله لولي.

2- وزير العدل: محمد ولد اسويدات.

3- وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج: محمد سالم مرزوك.

4- وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء: با عثمان.

5- وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية: المختار ولد أحمد بوسيف.

6- وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي: سيدي الحاج ولد الداه.

7- وزير الشئون الاقتصادية والتنمية: محمدو ولد امحيميد.

8- وزير المالية: كوديورو موسى انكنور.

9- وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف: محمد ماء العينين ولد أييه.

10- وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي: هدى باباه.

11- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: يعقوب ولد أمين.

12- وزيرة الصحة: الناها حمدي مكناس.

13- وزيرة المياه والصرف الصحي: آمال مولود.

14- وزير الطاقة والنفط: محمد عبد الفتاح.

15- وزيرة الوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل.

16- وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة: أحمد سالم بده.

17- وزير الزراعة والسيادة الغذائية: أحمد بابا ولد اعليّ.

18- وزير المعادن والصناعة: دي ولد الزين.

19- وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية: آيساتا لام.

20- وزير التنمية الحيوانية: احمديت ولد الشين.

21- وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: انيانغ مامادو مامودو.

22- وزيرة التجارة والسياحة: زينب أحمدناه.

23- وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: يحفظ اشريف محمد الشيخ مولاي عبد المالك.

24- وزير التجهيز والنقل: اعلي ولد الفيرك.

25- وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة: محمد ببانا.

26- وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: صفية انتهاه.

27- وزيرة البيئة والتنمية المستدامة: مسعودة بحام.

28- الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة: مختار عبد الله.

29- الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية: يعقوب سالم فال.