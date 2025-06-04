أبو ريدة يتسلم من طولان خطة تجهيز منتخب مصر لكأس العرب

عقد هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا اليوم الأربعاء مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المشارك في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة فى ديسمبر المقبل وذلك لمناقشة وبحث برنامج إعداد المنتخب قبل المشاركة فى البطولة.

وقدم حلمى طولان المدير الفني للمنتخب المشارك في بطولة العرب برنامج الإعداد إلى أبوريدة لمناقشته مع مجلس الإدارة فى اجتماعه المقبل، ويبدأ التجمع الأول للفريق أول سبتمبر، حيث يعكف الجهاز الفنى حاليا على تحديد معايير اختيار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة للمهمة العربية.

حضر الاجتماع حلمى طولان المدير الفنى، وكل من ممدوح محمدي ومحمد نور المدربين العامين وعصام الحضرى مدرب حراس المرمى وأيمن حافظ المدير الإداري للمنتخب، بالإضافة إلى عاطف عطية وعمرو الخشاب محللى الأداء بينما اعتذر أحمد حسن مدير المنتخب عن عدم الحضور لسفره خارج مصر.

ومن جانبه، أكد هانى أبو ريدة على ثقة اتحاد الكرة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مؤكدا أنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة فى البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الاجتماع أن البطولة قوية وصعبة ويجب الإعداد الجيد لها للظهور بمظهر يليق بالكرة المصرية، مجددا ثقته فى الجهاز الفنى وتلبية احتياجاته لأداء فترة إعداد قوية.