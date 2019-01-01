استقبال حافل لمنتخب ناميبيا رغم وداعه المبكر لأمم إفريقيا

عاد منتخب ناميبيا إلى العاصمة ويندهوك اليوم الخميس، حيث لقى استقبالًا حافلًا لدى وصوله للبلاد، قادمًا من العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية ، المقامة حاليًا في مصر.

وتجمع العشرات من جماهير المنتخب الناميبي في المطار لاستقبال لاعبي الفريق، الذي حقق إنجازا بالتأهل للنسخة الحالية بعد غياب دام 11 عامًا، حيث تعود المشاركة الأخيرة للمنتخب الملقب بـ(المحاربين الشجعان) إلى عام 2008.

وخرج منتخب ناميبيا من مرحلة المجموعات في البطولة، بعدما قبع في مؤخرة ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في مبارياته الثلاث.

وخسر المنتخب الناميبي صفر / 1 أمام منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا، قبل أن يخسر 1 / 4 أمام كوت ديفوار في ختام مبارياته بالمجموعة.