ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب صيد في هندوراس إلى 27 شخصا

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ذكر الجيش في هندوراس اليوم الخميس، أن 27 شخصًا لقوا حتفهم جراء غرق قارب صيد قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال المتحدث العسكري، خوسيه دومينجو ميزا، للبرنامج الإخباري "تي إن 5" إن قارب الصيد "إم إس كابتن والي"، غرق قبالة ساحل منطقة "موسكويتيا" أمس الأربعاء، وإن 27 شخصا غرقوا، وتم إنقاذ 55 آخرين.

وذكرت صحيفة "لا برينسا" اليومية أن قائد القارب بين الغرقى، وهو الوحيد من الضحايا الذي تم تحديد هويته حتى الآن.

وما زالت عمليات البحث جارية عن تسعة آخرين في عداد المفقودين.

وأعلن في وقت سابق أن حصيلة الضحايا كانت 26 شخصا.

وأنقذت سفينة حربية تصادف وجودها في موقع الحادث الناجين. وقال المتحدث العسكري إن الاسطول التجاري يجري تحقيقات لتحديد ملابسات الحادث. وتردد أن زوابع هوائية كانت تضرب المنطقة وقت وقوع الحادث.

وفي إطار متصل، تعرض قارب صيد يحمل اسم "إم إس ميس فرانسيلي" لحادث في نفس المنطقة وفي نفس اليوم، ولكن تم إنقاذ جميع الركاب الـ 49 الذين كانوا على متنه من الغرق، وفقا للمتحدث العسكري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن حمولة القارب 31 شخصًا، ولكنه كان يقل 49 شخصًا.