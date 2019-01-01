تقرير: مقتل 27 شخصا جراء تعرض قارب صيد لحادث في هندوراس

لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم اليوم الأربعاء جراء تعرض قارب صيد لحادث قبالة الساحل الشمالي الشرقي لهندوراس.



جاء ذلك حسبما نقل برنامج "تي إن 5" الإخباري عن ريتشارد بونيلا، رئيس رابطة الصيادين الصناعية، عبر حساب الرابطة على تويتر.



وقال المتحدث باسم الجيش خوسيه دومينجو ميزا لبرنامج "تي إن 5" الإخباري إن حمولة القارب "إم إس ميس فرانسيلي" 31 شخصا، إلا أنه كان يقل 40 شخصا.



وذكرت صحيفة "إل هيرالدو" أن بعض الذين كانوا على متن القارب تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.



كما تعرض قارب صيد آخر لحادث في المنطقة نفسها في اليوم ذاته.