 خارجية البرلمان الليبي: نرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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خارجية البرلمان الليبي: نرحب بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

أ ش أ:
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 1:56 م | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 1:56 م

أعربت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي اليوم /السبت/، عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في ليبيا للتصدي لوباء كورونا.

وأشار رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري -حسبما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية- إلى نداءات اللجنة السابقة لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا الذي يشكل تهديدا على الجميع.

وأكد العقوري، أنه يجب على الليبيين اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يتحدوا في مواجهة وباء كوفيد 19، ويعملوا على الالتزام بوقف إطلاق النار العالمي الذي تطالب به الأمم المتحدة للسماح بجهود مكافحة الوباء وغيره من جهود الدعم الإنساني.

وشددت اللجنة على أنه واجب الجميع من أجل ضمان توفير الأمن والوصول إلى الرعاية الصحية التي تتطلبها الظروف الحالية.

 


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