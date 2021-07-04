قيادة عمليات البصرة تنفي تعرض المحطات الكهربائية إلى عمليات التخريب

نفت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن تعرض المحطات الكهربائية في المحافظة إلى عمل تخريبي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني- في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- أن قيادة عمليات البصرة تنفي الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض المحطات الكهربائية إلى عمل تخريبي من قبل بعض الأشخاص، مؤكدة عدم وجود أي عمل تخريبي ضمن قاطع عمليات البصرة في الجانب الخدمي للطاقة.

وثمنت القيادة الروح الوطنية والمعنوية لأبناء محافظة البصرة في التعاون مع القوات الأمنية لحماية البنى التحتية والأماكن الحيوية الخاصة بالقطاع الكهربائي.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أقال الجمعة الماضية، عددا من مسؤولين في وزارة الكهرباء؛ بسبب التقصير والإهمال في أداء أعماله وواجباته، ما تسبب بسقوط خطوط نقل الطاقة (400kv)، وحدوث انقطاع فى التيار الكهربائي في عموم المحافظات، حيث اتخذ قرارات مهمة لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، تضمنت تشكيل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.

يذكر أن الطاقة الكهربائية انقطعت في معظم أنحاء العراق خلال الأيام الماضية، مع بلوغ الحرارة ذروتها، حيث يعاني العراق من موجة حر شديدة إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ 52 درجة مئوية في معظم مناطقه.