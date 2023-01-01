ماكرون يعد بحلول أساسية خلال اجتماع مع رؤوساء البلديات

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحلول جوهرية " بعد أيام من الاضطرابات التى وقعت في البلاد.

ونقلت محطة تلفزيون "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية عن ماكرون قوله في اجتماع اليوم الثلاثاء مع 241 من رؤوساء بلديات المدن المتضررة بشكل خاص من أعمال الشغب، إنه لم يعد من الممكن أن تكون هناك حالة لتكرار الأشياء التى كانت تمارس منذ عقود.

وذكر ماكرون إن ذروة أعمال الشغب قد مرت ، على الرغم من أن الحذر لا يزال مطلوبا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وشهدت فرنسا أعمال شغب عنيفة منذ قتل الشرطة لشاب (17 عاما) الأسبوع الماضى بعد إطلاق النار عليه.