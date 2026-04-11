الجيش اليمني يعلن مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين في اشتباكات مع الحوثيين في تعز

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، في اشتباكات مع مسلحين حوثيين، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال اللواء 35 مدرع شرعية، في بيان له، "إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً عنيفاً شنته مليشيا الحوثي على مواقع اللواء 35 مدرع في جبهة الصلو بريف محافظة تعز".

وأوضح البيان، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبان عقب هجوم عنيف استهدف عددا من المواقع العسكرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش خاضت اشتباكات مباشرة بمختلف أنواع الأسلحة "وتمكنت من كسر الهجوم".

وبحسب البيان، فقد أسفرت المواجهات عن مقتل جنديين من عناصر الجيش الوطني وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد البيان، أن عناصر الجيش "تمكنوا من إلحاق خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا وإجبارها على التراجع والفرار بعد فشلها في تحقيق أي تقدم ميداني".

ويأتي ذلك رغم استمرار حالة التهدئة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ عام 2022، وسط تحذيرات من تصعيد عسكري جديد قد يعيد البلد إلى حافة الانفجار.

ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق حول هذا الهجوم حتى الآن.

وكان الفريق الركن طاهر العقيلي، وزير الدفاع في الحكومة الشرعية، قد دعا أمس الجمعة، إلى الجاهزية القتاليّة من قوات الجيش والمقاومة الشعبية في معركة "تحرير البلاد من الحوثيين".