خرج آلاف المتظاهرين، مساء اليوم السبت، في مسيرات حاشدة بمدينتي تل أبيب وحيفا وعدة مفارق رئيسية، تنديدًا باستمرار الحرب والمطالبة بإسقاط الحكومة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي منذ اندلاع المواجهة المباشرة مع إيران.

وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن نحو 2000 متظاهر احتشدوا في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، تحت شعار "لا حل عسكريًا في إيران أو لبنان أو فلسطين"، متحدين قيود الشرطة الإسرائيلية التي حاولت تحديد عدد المشاركين بألف شخص فقط.

وجاءت هذه المظاهرة بقرار من المحكمة العليا التي ألزمت "الجبهة الداخلية" والشرطة بالسماح بالاحتجاج، معتبرة أن وجود ملاجئ قريبة يوفر الحماية الكافية للمتظاهرين في حال تعرض المنطقة لقصف صاروخي.

وفي سياق متصل، شهدت مدينة حيفا تظاهرة مماثلة في "مركز حوريف" بمشاركة المئات، كما امتدت الاحتجاجات إلى مفارق "كركور" و"الجومة".

وأكد النائب أيمن عودة، خلال مشاركته في تظاهرة تل أبيب، ضرورة تعزيز الشراكة العربية اليهودية لوقف "حروب النزاع" والوصول إلى سلام شامل، معتبرًا أن سياسة الحكومة الحالية تقود المنطقة نحو "حروب أبدية"، بحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية.

وعلى صعيد المواجهات الميدانية مع الشرطة، اعتقلت القوات الإسرائيلية 7 شبان من مدينة أم الفحم، خلال تظاهرة خرجت للتنديد بالحرب والمطالبة بإنهاء "سياسة التجويع والتعذيب" بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المعتقلين رفعوا شعارات "تحريضية" ولم يلتزموا بتعليمات فض التظاهرة التي اعتبرتها "غير قانونية".

يُذكر أن هذه الاحتجاجات انطلقت منذ الأسبوع الأول لاندلاع الحرب مع إيران في مارس الماضي، وتواجه بشكل متكرر محاولات قمع من قبل الشرطة التابعة للوزير المتطرف إيتمار بن غفير، التي استخدمت في مرات سابقة القوة لإخلاء الساحات بحجة التهديدات الصاروخية من اليمن وإيران.