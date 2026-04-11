توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، لبنان بمزيد من التصعيد، مؤكدا أن تل أبيب لن توافق على أي مفاوضات إلا بشرطي نزع سلاح "حزب الله" والتوصل إلى اتفاق سلام "يصمد لأجيال".

وادعى نتنياهو، في كلمة مسجلة تابعتها الأناضول، أن لبنان توجه عدة مرات، خلال الفترة الأخيرة، لفتح قنوات تفاوض مباشرة "بسبب القوة التي أظهرتها إسرائيل" على حد تعبيره.

ولفت إلى أنه وافق على ذلك "بشرطين؛ تفكيك سلاح حزب الله، وإبرام اتفاق سلام يصمد لأجيال".

ومتوعدا بالتصعيد، قال نتنياهو، إن الحرب "لم تنته بعد"، زاعما تحقيق "إنجازات تاريخية".

ومساء الجمعة، أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان، الاتفاق مع إسرائيل على عقد أول اجتماع بين الجانبين في العاصمة الأمريكية واشنطن الثلاثاء، وهو ما أدانه "حزب الله".

وأسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن 2020 شهيدا و6 آلاف و436 مصابا.

وبشأن إيران، ادعى نتنياهو، أنها "لم تعد كما كانت، وتواجه صعوبات داخلية متزايدة، وتكافح من أجل البقاء".

وأشار إلى أن إسرائيل "لن تقبل بوجود أعداء على حدودها"، كما تعهد بمواصلة العمل لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران "سواء عبر اتفاق أو بالقوة"، وفق قوله.

ومتحدثا عن الشراكة مع واشنطن في العدوان على إيران، قال نتنياهو: "لو قيل قبل عام إن الولايات المتحدة ستقاتل إلى جانب إسرائيل ضد إيران لما صدق أحد".

والأربعاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان الذي وسعت إسرائيل عدوانها عليه، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية.