الصين ترفض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تصريف مياه فوكوشيما في البحر

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رفضت الصين تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول آثار تصريف مياه التبريد من محطة فوكوشيما دايتشي اليابانية للطاقة النووية المعطلة في البحر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج للصحفيين في بكين، إن "التقرير ليس تصريحا لليابان بالتصريف في البحر ولا يمكن أن يثبت أن التصريف البحري هو الخيار الأكثر أمانا وموثوقية للتخلص من المياه الملوثة نوويا".

وجاءت تصريحات نينج قبل أن يقدم رئيس الوكالة رافائيل جروسي التقرير بشكل رسمي في طوكيو.

وقال التقرير إن خطط تصريف المياه المعالجة "تتفق مع معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وأضاف التقرير إن تصريف المياه المعالجة "سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة".

وقالت ماو نينج إن الصين دعت اليابان مرة أخرى إلى دراسة خطط بديلة بهدف التخلص الفعال من المياه "بطريقة علمية وآمنة وشفافة. وأضافت أن اليابان "حدت من تفويض الفريق العامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ البداية".