سلطات كييف: هجوم روسي مكثف بالمسيرات على العاصمة

أعلنت سلطات كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة أن العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم بعشرات المسيرات القتالية الروسية.

وكتب تيمور تكاشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، على تليجرام:"وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".

وأصيب رجل واحد. وكانت جميع الحرائق في مبان سكنية في العاصمة الأوكرانية التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

كما تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن المسيرات في أربع مناطق أخرى على الأقل. وقد سمع دوي نيران مضادة للطائرات في المدينة لساعات.

ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي أيضا صاروخ واحد عل الأقل من طراز كينجال (الخنجر) الفرط صوتي. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق صواريخ باليستية على موجتين باتجاه أهداف في كييف أو المناطق المحيطة بها.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أن الهدف الأساسي كان مطار فاسيلكيف العسكري جنوب العاصمة.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية. كما أصيب 12 آخرون.

وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا. ودعا فيلاشكين مرة أخرى السكان المتبقين في المنطقة إلى الفرار إلى مناطق آمنة.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي.