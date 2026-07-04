تحرير 849 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة؛ لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية ومراقبة جودة المنتجات، والتصدي لكل صور الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين دون تهاون.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان اليوم السبت، أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، أسفرت عن تحرير 849 محضرًا تموينيًا، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفات.

ولفت المحافظ، إلى تمكن الحملات، في مجال الأسواق، من ضبط 953 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة والأسماك ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر أو بدون بيانات وفواتير، فضلًا عن ضبط 3500 عبوة مياه غازية مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من مشروبات الطاقة غير المطابقة للمواصفات، و2304 قطع من "لوليتا" مجهولة المصدر، و400 كيلوجرام من السلع الغذائية بدون فواتير، و144 كيس مكرونة تموينية تم تجميعها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ضبط عصائر فاسدة داخل أحد محال العصائر الشهيرة بحي غرب مدينة أسيوط.

وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 25 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل طرحها في السوق السوداء، وتحرير محاضر لمخابز تصرفت في 134 شيكارة دقيق بلدي مدعم دون وجه حق، وضبط 26 شيكارة أسمدة زراعية محظور تداولها خارج الجهات المختصة، بجانب ضبط محطة وقود تقوم بخلط المياه بالسولار، وأخرى تتلاعب في معيار الضخ، ومحطة تصرفت في 8 أطنان من السولار والبنزين بالمخالفة للقانون.

وأكد المحافظ، تحرير 9 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، و36 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و5 محاضر لاستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية في غير الغرض المخصص لها، و7 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و38 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أشار المحافظ، إلى تحرير 690 محضرًا، تنوعت بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي عن التشغيل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرقابية بصورة يومية بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بالمساس بحقوق المستهلك أو استغلال الدعم، وأن الأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها لتوفير السلع وضمان جودة المنتجات وتحقيق الانضباط في الأسواق.