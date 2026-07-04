شهدت أسواق الخضروات بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطماطم، حيث ارتفع سعر الكيلو من 20 جنيها إلى نحو 25 جنيها في عدد من الأسواق الشعبية وأسواق التجزئة.

ورصدت "الشروق"، خلال جولة ميدانية داخل سوق المنشية بالإسكندرية، أسباب ارتفاع أسعار الطماطم.

وقال مؤمن محمود، موظف، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا جديدا خلال الأيام الأخيرة، ما يمثل عبئا إضافيا على الأسر، موضحا أن الطماطم من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في إعداد الوجبات اليومية.

وأوضحت بسمة حسن، ربة منزل، أن الارتفاع المتكرر في أسعار الخضروات يؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة، خاصة السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن الطماطم من السلع التي لا غنى عنها في معظم الوجبات.

وأضافت: "كل يوم بننزل السوق بنلاقي الأسعار زادت عن اليوم اللي قبله، والطماطم بالذات موجودة في كل الأكلات، وحتى طبق السلطة مفيش استغناء عنها، لكن للأسف مفيش استقرار أو ثبات في الأسعار".

وأكد سعيد سالم، موظف، ضرورة فرض رقابة مشددة على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وضبط حركة البيع، مشيرا إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الخضروات، خاصة الطماطم، أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وفي السياق ذاته، قال سيد مصيلحي، تاجر خضروات بسوق المنشية بالإسكندرية، إن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم بين 20 و25 جنيها، مشيرا إلى أن الأسعار شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأيام الماضية نتيجة تراجع الكميات الواردة إلى الأسواق.

وأضاف مصيلحي، أن ارتفاع أسعار الطماطم يرجع إلى انخفاض المعروض من المزارع خلال الفترة الحالية، إلى جانب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على حجم الإنتاج، متوقعا أن تشهد الأسعار تراجعا خلال الأسابيع المقبلة مع زيادة المعروض وطرح كميات جديدة من المحصول في الأسواق.