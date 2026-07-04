قام بنك القاهرة بتسليم الجوائز الذهبية للفائزين فى حملته الترويجية «اودع كاش.. الدهب يبقى ببلاش»، والتى أطلقها لمدة ثلاثة أشهر خلال الفترة من ديسمبر 2025 حتى نهاية فبراير 2026، فى إطار جهوده المستمرة لتشجيع ثقافة الادخار وتعزيز العلاقة مع عملائه من الأفراد والشركات.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من العملاء الحاليين والجدد، حيث أتاحت لهم فرصة الحصول على هدايا ذهبية مقابل فتح حسابات جديدة أو تعزيز أرصدتهم بأموال جديدة بالعملة المحلية من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية، شملت الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية.

وأسفرت الحملة عن تحقيق نتائج متميزة، حيث تم اختيار أكبر خمسة عشر عميلًا على مستوى الجمهورية وفقًا لحجم الإيداعات الجديدة المحققة خلال فترة الحملة، وقد تم توزيع الجوائز الذهبية على العملاء الفائزين بناءً على الترتيب النهائى المستحق لكل عميل.

وفى هذا السياق، أكد أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن النجاح الذى حققته الحملة يعكس ثقة العملاء فى بنك القاهرة وقدرته على تقديم حلول وعروض مصرفية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت ضمن استراتيجية البنك الرامية إلى تنمية المدخرات وجذب المزيد من العملاء وتعزيز مستويات الشمول المالى.

وأضاف أن النتائج الإيجابية للحملة والإقبال الذى شهدته خلال فترة سريانها يؤكدان نجاح البنك فى تقديم قيمة حقيقية للعملاء من خلال ربط المنتجات المصرفية بحوافز تشجيعية مبتكرة، بما يسهم فى تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء ودعم النمو المستدام لأعمال البنك.

ومن جانبه، أوضح محمد ثروت، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر ببنك القاهرة، أن الحملة حققت أهدافها فى تعزيز الإقبال على المنتجات الادخارية المختلفة واستقطاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكدًا حرص البنك على مواصلة طرح عروض وبرامج مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتمنحهم مزايا تنافسية تعزز تجربتهم المصرفية.

وأضاف أن بنك القاهرة يواصل تطوير باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التى تجمع بين العائد التنافسى والمرونة، بما يسهم فى ترسيخ ثقافة الادخار وتحقيق أفضل قيمة للعملاء.

وتأتى هذه الحملة ضمن استراتيجية بنك القاهرة الهادفة إلى توسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الوعى بأهمية الادخار والاستثمار، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة تجمع بين المزايا المالية والعروض التحفيزية المبتكرة، بما يعكس التزام البنك المستمر بتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية لعملائه.