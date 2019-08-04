 الوسيط الإفريقي في السودان: توقيع الإعلان الدستوري يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوسيط الإفريقي في السودان: توقيع الإعلان الدستوري يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 2:19 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 2:47 م

وقع المجلس العسكري السوداني، مع قوى حرية والتغيير اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في السودان، تمهيدًا للتوقيع النهائي في 17 من أغسطس الجاري.
وقال المبعوث الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، إن التوقيع على هذه الوثيقة يجسد التلاحم بين الجيش والشعب.

وذكر الوسيط الإفريقي، أن اتفاق اليوم يؤسس لبناء حكم مدني ديمقراطي يحقق المساواة للجميع، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأعلن، أمس السبت، الوسيط الإفريقي في السودان، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة دستورية، تفسح الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في البلاد.

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