

يُعتبر المخرج الكبير محمد عبد العزيز -المولود بحي شبرا عام 1940، وتحل ذكرى ميلاده في 7 أغسطس الجاري، التلميذ الأنجب في مدرسة الراحل فطين عبد الوهاب، فقد وضع خلال مسيرته الفنية لمسات هامة وبارزة في صناعة الأفلام الكوميدية.



فكما أخرج فطين عبد الوهاب، لإسماعيل ياسين أنجح أفلامه مثل: "الفانوس السحري، ابن حميدو، إسماعيل ياسين في الأسطول"، كان محمد عبد العزيز جزءا هاما في صناعة اسم عادل إمام وإبرازه كأهم نجم في فترة الثمانينات.



فقدم مع الزعيم أكثر الأفلام حضورا في ذاكرة الجمهور مثل: "خلي بالك من عقلك، غاوي مشاكل، البعض يذهب للمأذون مرتين، رجل فقد عقله"، وكان "حنفي الأبهة" آخر فيلم أخرجه عبد العزيز للزعيم في عام 1990.



وتستعرض " الشروق " أهم أعمال المخرج محمد عبدالعزيز في السطور التالية:



"قاتل ما قتلش حد"



تدور الأحداث حول الأب الموظف بأحد شركات التأمين، الذي توفيت زوجته وتركت له طفلة صغيرة، فيكون لها بمثابة الأب والأم، إلى أن يكتشف إصابته بمرض خطير ويصعُب الشفاء منه، فيعرض على سيدة متهمة بقتل زوجها، أن يعترف بأنه هو من ارتكب الجريمة مقابل حصوله على مبلغ يؤمن حياة ابنته بعد وفاته، ويصدر عليه حكما بالإعدام، ولكن قبل تنفيذ الحكم تُجرى له جراحة ويُشفى من مرضه، فيتراجع عن اعترافه، ويهرب من السجن لإثبات برائته.



الفليم من بطولة عادل إمام، وآثار الحكيم.



"انتبهوا أيها السادة"



الفيلم من بطولة محمود ياسين وحسين فهمي وناهد شريف، وقضيته الأساسية

هي "هل أصبح المجتمع يقدر المال أكثر من تقديره للعلم؟!"، من خلال الصراع بين "عنتر" جامع القمامة الذي أصبح مليونيرا ويمتلك عمارات، و"جلال" أستاذ الفلسفة صاحب الدخل المحدود الذي يجد صعوبة في تدبير نفقات زواجه.



وحقق الفيلم نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري.













"عصابة حمادة وتوتو"



من أشهر الأفلام الكوميدية في السينما المصرية، بطولة عادل إمام ولبلبة، وتدور أحداثه حول المهندس حمادة الذي يسرق مدير الشركة التي يعمل بها فكرة مشروعه وينسبها لنفسه، فيترك عمله ويغرق في الديون، ويتجه هو وزوجته للسرقة، متبنيا فلسفة أن ما يقوم به هو انتقام من ظلم المجتمع وليس جريمة.









"هنا القاهرة"



الفيلم بطولة محمد صبحي وسعاد نصر، وناقش عددا من المشكلات الاجتماعية بشكل بعيد عن التعقيد.



فالمشكلات التي تعرض لها "سنوسي" وزوجته "صابرين" في شوارع القاهرة، أظهرت عددا كبيرا من الأوضاع السيئة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة.







وقدم المخرج المبدع مسرحية "عفروتو" الكوميدية التي حملت جانبا كبيرا من البعد السياسي، وهي بطولة محمد هنيدي، حسن حسني، أحمد السقا، هاني رمزي.