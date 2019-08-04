 جامعة الإسكندرية تحتل المركز الرابع على مستوى مصر وفقا لتصنيف CWUR العالمي - بوابة الشروق
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جامعة الإسكندرية تحتل المركز الرابع على مستوى مصر وفقا لتصنيف CWUR العالمي

هدى الساعاتي
نشر فى : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:57 م | آخر تحديث : الأحد 4 أغسطس 2019 - 10:57 م

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، أن الجامعة شغلت الترتيب الرابع على مستوى مصر، في نتائج تصنيف الجامعات التي أعلنها مركز التصنيف العالمي للجامعات (CWUR) لعام 2019، موضحًا أن جامعة الإسكندرية حققت المرتبة 977 عالميًا فى التقييم الذي تشارك فيه أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وبالتالي تم إدارجها هذا العام في أعلى 4.9% ضمن قائمة جامعات العالم.

وأشار الكردي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي جامعة الأسكندرية الدائم نحو الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي وإدراجها في أكبر عدد من التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن الجامعة حصلت على مرتبة 285 على مستوى العالم في نوعية التعليم، وأن تقييم أداء البحث جعل الجامعة في المرتبة 944 على مستوى الجامعات العالمية، في حين أن توظيف الخريجين أدى لشغل الجامعة المرتبة 1469.

جدير بالذكر أن معايير إدراج الجامعات في هذا التصنيف تٌقّيم من خلال 7 معايير -دون الاعتماد على الاستبيانات أو تقديم بيانات من الجامعة- هي جودة التعليم (25٪)، وتوظيف الخريجين (25٪) ويقيس هذا المؤشر عدد الخريجين من الجامعة الذين شغلوا مناصب مدير تنفيذيCEO منذ عام 2011 في أكبر 2000 شركة عامة عالمية نسبة إلى حجم الجامعة، وتميز أعضاء هيئة التدريس (10٪)، ومخرجات البحث العلمي (10٪)، والأبحاث عالية الجودة (10٪)، والاستشهادات (10٪)، والأبحاث المنشورة في مجلات ذات معامل تأثير مرتفع (10٪).

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