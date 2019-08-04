خريطة ثلاثية الأبعاد لشكل مجرة درب التبانة

فريق من الباحثين يقول إنه نجح في وضع خريطة لمجرة درب التبانة من خلال تتبع ملايين النجوم المنتشرة عبر المجرة وحساب المسافات بينها وبين الشمس.

كشف فريق من الباحثين في جامعة وارسو أنهم تمكنوا من تحديد شكل مجرة درب التبانة، التي تقع في قلبها كواكب المجموعة الشمسية بما فيها كوكب الأرض، حيث نجح العلماء في تطوير خريطة ثلاثية الأبعاد للمجرة بالاعتماد على مواقع ألاف النجوم والمسافات بينها، حسب ما جاء في الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس العلمية.

وتكشف الخريطة أن درب التبانة ليست مجرة مسطحة، بل هي حلزونية الشكل ذات أربع أذرع في قلبها باطن المجرة، وهو ما يعني سمك المجرة يختلف من نقطة إلى أخرى حسب البعد عن المركز.

ويصل قطر المجرة إلى 140.00 سنة ضوئية، ويتم الاستدلال على الخصائص الفيزيائية للمجرة من خلال القياس مع مجرات مختلفة.

وقال عالم الفلك بجامعة وارسو واحد القائمين على الدراسة، اندرزيغ اودلسكي: "لأول مرة تم وضع خريطة للمجرة كاملة بجميع أطرافها باستخدام المسافات بشكل محدد"، وفقا لرويترز.

وتتسم الخريطة بكونها الأكثر دقة في وصف شكل المجرة، حيث استخدم العلماء القياسات الخاصة بحساب المسافة بين الشمس و 2400 نجم منتشرة عبر المجرة تم رصدها باستخدام "تيلسكوب وارسو" الواقع فوق جبال الأنديز في دولة تشيلي.

وشرحت عالمة الفضاء والمشاركة في الدراسة، دوروتا سكورون، سبب الاعتماد على تلك النجوم وقالت: "تتسم هذه النجوم العملاقة بضخامتها وتتجاوز شدتها شدة الشمس من 100 إلى 10.000 مرة، بما يسمح بتتبعها".