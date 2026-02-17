الرئيس التركي يصل إثيوبيا في زيارة رسمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• يجري أردوغان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تليها أخرى على مستوى الوفود..

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظهر الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة رسمية ليوم واحد.

وكان في استقباله بمطار العاصمة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزير خارجيته جيديون تيموثاوس والسفير التركي لدى أديس أبابا، برك باران.

ومن المقرر أن يجري أردوغان مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تليها أخرى على مستوى الوفود، ثم يترأسان مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

ومن المنتظر أن يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، قبل أن يختتم أردوغان زيارته بحضور مأدبة عشاء يقيمها آبي أحمد على شرفه.