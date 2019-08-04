ننشر الحركة الداخلية لضباط الشرطة بالغربية

اعتمد اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري المراكز والأقسام وضباط المباحث ورؤساء أفرع البحث الجنائي.

ورُقي الرائد أحمد عادل الهرميل، من فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون للعمل مفتشًا للمنطقة المركزية بطنطا، وجُددت الثقة في الرائد أحمد الحجار، رئيسًا لمباحث قسم ثان طنطا، وفي الرائد يوسف الجندي، رئيسًا لمباحث قسم أول طنطا، بالإضافة إلى تصعيد العقيد محمود الجيار رئيسًا لمباحث مرور الغربية، وتولى المقدم محمد سمير رئاسة قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، ورُقي الرائد مازن نجا، رئيسًا لمباحث مركز بسيون خلفًا للرائد عبد الوهاب الخولي والذي وافته المنيه مؤخرًا.

ورُقي المقدم أحمد الصباحي، لمنصب وكيل فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتى، والنقيب كريم سلامه معاون مباحث أول طنطا، ونقل النقيب كريم سلامة معاونًا لمباحث قسم أول طنطا، بعد انتهاء انتدابه بمديرية أمن شمال سيناء، ونقل النقيب سمير بحيري، للعمل معاون مباحث قسم أول طنطا، ونقل المقدم عبد الغني سليه للعمل معاون مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتولى العقيد وليد توفيق مهام مأمور مركز شرطة قطور، وتولى النقيب حسين خليل منصب رئيس قسم مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتولى المقدم باهر حبيب، مهام رئيس قسم مرور زفتى، ونقل الرائد أحمد الهيتمي لإدارة البحث الجنائي، وتولى الرائد محمد النحراوي مهام عمل رئيس مباحث مركز شرطة قطور، وتولى الرائد محمود رسلان مهام رئاسة لقسم مكافحة سرقة السيارات، وتصعيد الرائد محمد نصر لمنصب رئيس مباحث قسم أول المحلة، ونقل الملازم أول أحمد الدهراوي، من مباحث مركز زفتى، لمعاون مباحث قسم أول طنطا، ونقل الملازم أول محمد الجيزاوي، لمعاون مباحث بتأمين الطرق، ونقل النقيب شادي شبل لوحدة مباحث قسم ثالث المحلة، وتجديد الثقة في الرائد محمد الدهراوي رئيسًا لمباحث مركز السنطة، وفي الرائد هادي جميل سالم، رئيسًا لمباحث مركز كفر الزيات، وتجديد الثقة المقدم محمود العرنوسي، رئيسًا لمباحث مركز زفتى، ونقل الملازم أول سامي العيسوي، لمعاون مباحث قسم ثان طنطا، وتجديد الثقة في العقيد محمد عتمان مديرا لإدارة مباحث التموين بالغربية، ونقل الرائد محمد عيسوي، رئيسًا لمباحث مجمع المحاكم بالمحلة، وبقاء النقيب إسلام الفولي، معاونًا لمباحث قسم ثان طنطا.

ونقل العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون للعمل مأمور لمركز شرطة المحلة، ونقل العقيد حسام نبيل نائب مأمور مركز شرطة كفر الزيات لمأمور مركز شرطة بسيون، ونقل العقيد وليد فتحي نائب مأمور قسم اول طنطا، ونقل المقدم هيثم الشربيني لمأمور مركز شرطة قطور، ونقل الرائد رامي عطية لمنصب وحدة مرور سمنود، ونقل المقدم محمد قاعود رئيسًا لوحدة الحماية المدنية بالمحلة، والمقدم مصطفى النمس، رئيسًا لقسم شرطة المرافق بالمحلة، والعقيد وليد فايد رئيسًا لمباحث الأموال العامة، والمقدم أيمن مكاوي، نائبًا لمأمور مركز طنطا، والعقيد عمرو خلف مأمور لمركز شرطة زفتى، العميد محمد عزب رئيسًا لقسم مرور المحلة، والعقيد هشام نوار نائبًا لمأمور مركز شرطة المحلة، ونقل المقدم احمد كوهية رئيس مباحث السجن العسكري بالمحلة، لفرع البحث الجنائي بالمحلة، والمقدم محمد صقر لفرع البحث الجنائي بالمحلة، والعقيد على أبو زهرة مفتشًا لمباحث طنطا وقطور، والنقيب عبد العزيز الهيتمي، لإدارة عمليات إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

والرائد حازم حسام رئيسًا لمباحث السجن العسكرى بالمحلة، والنقيب معاذ الحسيني رئيسا لمكتب مكافحة المخدرات بالمحلة، والرائد محمد زايد رئيسًا لمباحث التموين بالمحلة، والرائد مصطفى الهرميل رئيسا لمباحث التموين بكفر الزيات، والعقيد سامح حفينة لوحدة مباحث الأداب بالمديرية، والنقيب محمد خطاب معاونًا لوحدة مباحث مركز قطور، وتجديد الثقه فى المقدم محمد نصحي وكيلًا لإدارة مباحث التموين.

وشملت الحركة تجديد الثقة في الرائد أحمد رمزي، رئيسًا لمباحث قسم زفتى، والمقدم أحمد الجمل مفتشًا لفرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتجديد الثقة في الرائد توفيق شهوان رئيسًا لمباحث مركز شرطة طنطا، وكل من الرائد محمد سرحان والرائد امين طلعت والنقيب سيف الحفناوي والملازم أول أحمد نبيل معاوني مباحث مركز زفتى، النقيب حسام قطامش والنقيب محمد ابوسدره معاوني لمباحث مركز السنطة، وتجديد الثقة فى المقدم محمود ابو المكارم رئيسًا لمباحث مرور المحلة وسمنود، وتجديد الثقة فى المقدم محمد البناوي وكيلًا لقسم مرور المحلة، والمقدم شوقى منصور نائب مأمور قسم زفتى، والمقدم عادل الغرباوي رئيسًا لقسم التوريدات بالمديرية، وتجديد الثقة في الرائد محمد النجار وكيلًا لمباحث تنفيذ الاحكام بالمديرية، وتجديد الثقة في المقدم محمد السعدني رئيسًا لمباحث المرافق بالغربية، وتجديد الثقة في العقيد وسيم قنديل مأمور لقسم شرطة المرافق بالغربية.