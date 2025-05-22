مصادر دبلوماسية في برلين: أحد قتيلي السفارة الإسرائيلية بواشنطن يحمل الجنسية الألمانية

أفادت مصادر دبلوماسية ألمانية بأن أحد موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن اللذين قتلا أمس الأربعاء، كان يحمل الجنسية الألمانية.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، إن الضحية كان يحمل جواز سفر ألمانيا.

وذكرت الجمعية الألمانية الإسرائيلية في برلين، أن الرجل قضى جزءا من فترة نشأته في ولاية بافاريا بجنوب البلاد، وأنه يتحدث الألمانية بطلاقة.

وأضافت أن القتيل كان عضوا مؤسسا في منتدى شبابي يركز على جمع الشباب من ألمانيا وإسرائيل. وفي عام 2022، تولى منصبا في السفارة الإسرائيلية بواشنطن.

وقُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء، بالقرب من المتحف اليهودي في العاصمة الأمريكية، وتم القبض على المشتبه به في ارتكاب الجريمة. وقالت الشرطة إنه ردد شعارات مؤيدة للفلسطينيين بعد اعتقاله.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بالتحقيق في القضية باعتبارها جريمة كراهية محتملة.