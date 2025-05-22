البرلمان الأوروبي يوافق على تبسيط نظام تسعير الكربون

صوت نواب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، لصالح تبسيط نظام تسعير الكربون من أجل استيراد المنتجات عالية الانبعاثات.

ووفقا لنظام التسعير، فإن الشركات التي تستورد سلع مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة ستدفع الفرق بين سعر الكربون المدفوع في بلد الإنتاج وسعر الكربون في الاتحاد الأوروبي.

ويشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون التي تم تبنيها خلال عام 2023 تهدف للتغلب على ما يطلق عليه تسرب الكربون، عندما تنقل صناعات كثيفة ثاني أكسيد الكربون الإنتاج لمكان آخر بسبب قوانين المناخ الصارمة، ولكن الآلية قوبلت على الفور بانتقادات لكونها تمثل عبئا إداريا على الشركات.

وفي إطار جهود أكبر لتقليص البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية في فبراير الماضي تقييد آلية تعديل حدود الكربون بالنسبة للشركات التي تستورد أكثر من 50 طن متري من السلع المدرجة سنويا.

وهذا يعني أن 90% من المستوردين الأوروبيين، وخاصة الشركات الصغيرة والأفراد، سوف يتم استثناؤهم من نظام تسعير الكربون، وهو ما سيغطي 99% من الانبعاثات.

ودعم نواب الاتحاد الأوروبي، المجتمعين في بروكسل المقترح بواقع 564 نائبا مقابل معارضة 20 عضوا وامتناع 12 نائبا عن التصويت.