إغلاق مدرستين في سيدني إثر اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا

تم إغلاق مدرسة ثانوية ومدرسة ابتدائية في جنوب غربي سيدني بعد أن تم تشخيص إصابة ثلاثة طلاب بكوفيد- 19، بينما سجلت نيو ساوث ويلز 12 حالة إصابة جديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية.

وتم إغلاق المدرستين اليوم الثلاثاء بغرض التنظيف العميق وتتبع مخالطي المرضى، وتم نصح الطلاب بالعزل الذاتي.

وأعلنت مدرسة "بونيريج" الثانوية عبر موقعها على الإنترنت ليل الاثنين أن جميع الطلاب سيبدأون التعلم من المنازل اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

كما أعلنت مدرسة "جرينواي بارك" العامة أن التلاميذ سيتعلمون من منازلهم بعد اكتشاف إصابتين بالفيروس بين التلاميذ، على أن يتم تقديم المزيد من النصائح اليوم الثلاثاء.

وسجلت نيو ساوث ويلز 12 حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 من بين 12876 شخص خضعوا للفحص خلال 24 ساعة انتهت الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

وفي ذات الوقت، حذرت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيليان من أن نيو ساوث ويلز قد تشدد القيود على الحدود مع ولاية فيكتوريا، قائلة: "إذا اضطررنا لنفعل المزيد، فسنفعل".