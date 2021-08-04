الرئيس اللبناني للمجتمع الدولي: لبنان يعول عليكم فلا تخذلوه

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، ولم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي، إن كانت مساعدات إنسانية واجتماعية وصحية، أو مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبشكل خاص في قطاع الصحة وفي صيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء، فضلا عن مساعدات تساهم في تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية.

جاء ذلك في كلمة عون، خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه المُنعقد افتراضيا اليوم الأربعاء، في باريس بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال ورئيس وزراء كندا جوستين ترودو وملك الأردن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس البنك الدولي دافيد مالباس ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بالإضافة إلى رؤساء حكومات وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وقال عون في كلمته: "باسمي وباسم الشعب اللبناني نشكر التضامن الدولي، ونثمّن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات إلى إرسال المساعدات على مدى العام المنصرم، وأجدد الشكر اليوم، لمنظمي هذا المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبّرة، متزامناً مع الذكرى السنوية للانفجار إن لبنان يعوّل عليكم فلا تخذلوه".

وشدد عون على أن لبنان اليوم في مرحلة جديدة، معبرا عن أمله في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي.

وكرَّر الرئيس عون التزامه بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه في انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة".