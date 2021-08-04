قتيلان وعشرات المصابين جراء تصادم قطارين في تشيكيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل شخصان وأصيب العشرات، في حادث تصادم بين قطارين ببلدة ميلافتشي غربي تشيكيا، اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة التشيكية على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأضافت: "تم الإبلاغ عن عشرات الجرحى في مكان الحادث. نساعد في إجلاء الركاب".

وصرحت سكك حديد تشيكيا بأن القطارين أحدهما دولي فائق السرعة يربط مدينة بيلزن التشيكية الغربية بمدينة ميونيخ الألمانية، وقطار ركاب آخر محلي.

قالت وكالة أنباء محلية إن نحو 50 راكبا ربما يكونوا قد أصيبوا، نقلا عن رجال الإطفاء.

وفي يوليو 2020، لقي 3 أشخاص حتفهم وأصيب العشرات، في حادثي قطار في تشيكيا.