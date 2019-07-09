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تقارير: المجلس الرئاسي الليبي يصدر قرارا بحل 15 غرفة عسكرية

وكالات
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:17 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:17 ص

أفاد مصدر عسكري لـ"بوابة الوسط" الليبية، الأربعاء، بأن المجلس الرئاسي الليبي، باعتباره القائد الأعلى للجيش، أصدر قرارًا بحل كل الغرف العسكرية التى جرى إنشاؤها منذ سنوات، وعددها 15 غرفة عسكرية.

كان المجلس الرئاسي اجتمع، مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول محمد الحداد؛ لمناقشة المشكلات التي تواجه عددًا من الوحدات والإدارات العسكرية.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي حينها أن المجتمعين ناقشوا عددًا من العراقيل والإجراءات التنظيمية، التي تواجه كل الإدارات والوحدات العسكرية وسبل حلحلتها، لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية


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