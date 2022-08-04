إيطاليا تسمح برسو سفينة إنقاذ مهاجرين بعد انتظار أكثر من أسبوع

تم السماح لسفينة إنقاذ مهاجرين، على متنها 659 شخصا، بالرسو في ميناء إيطالي بعد انتظار دام أكثر من أسبوع في عرض البحر المتوسط.



وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، أن السلطات الإيطالية سمحت للسفينة بدخول ميناء تارانتو بإقليم بوليا، جنوبي البلاد.



وتم إنقاذ المهاجرين واللاجئين خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت المنظمة الدولية إن الذين تم إنقاذهم اضطروا للبقاء على متن السفينة لنحو تسعة أيام.



وغردت أطباء بلا حدود: "هذه الفترة الطويلة من الحصار في البحر واحدة من أطول الفترات التي تعرض لها فريقنا.. لا يجب أن يحدث ذلك مرة أخرى".