سموحة يواصل نزيف النقاط في الدوري بتعادل جديد أمام سيراميكا

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة سموحة وسيراميكا كيلوباترا في اللقاء الذي استضافه ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدوري الممتاز.

وظلت المباراة مشتعلة بين الفريقين حتى الدقائق الأخيرة، حيث سيطرت نتيجة التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 85 التي أحرز فيها أصحاب الأرض الهدف الأول عن طريق صديق كالابا وذلك بعدما استلم كرة من مروان حمدي داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة من فوق الحارس عامر عامر لحظة خروجه من مرماه.

وبعدها بخمس دقائق مباشرة سجل حمزة مجدي هدف التعادل لسيراميكا بعدما استلم كرة من شادي حسين الذي توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لحمزة مجدي وسدد الأخير الكرة بقوة لتسكن الشباك.

ويعيش سموحة حالة من عدم الاتزان في بطولة الدوري في الفترة الحالية ورغم تسجيله للهدف متأخرا إلا أنه لم حيافظ عليه وتلقت شباكه هدفا في الثواني الأخيرة من المباراة.

حيث لم يعرف سموحة طعم الانتصارات منذ الفوز على الأهلي في الجولة الـ 22 للدوري والتي انتهت بنتيجة 3-2، أما سيراميكا فلم يعرف طعم الفوز في بطولة الدوري للمباراة الرابعة على التوالي.

وبهذه النتيجة، يصل سموحة للنقطة الـ 41 في بطولة الدوري في المركز السادس، أما سيراميكا فيتواجد في المركز العاشر برصيد 34 نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.