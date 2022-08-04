محافظ قنا يوجه بالتعاون بين جميع المستشفيات لرفع مستوى الخدمات الطبية

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع مجلس الصحة الإقليمي لمحافظة قنا؛ لمناقشة الوضع الطبي بالمحافظة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات باختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وجه الداودي، خلال الاجتماع، بضرورة التعاون التام بين جميع المستشفيات من خلال توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدا أن محافظة قنا تمتلك قاعدة بيانات كاملة بالوضع الراهن في قطاع الصحة بالمحافظة، من حيث عدد الأطباء، وأطقم التمريض، وعدد الأسرّة والحضانات وأسرّة العناية المركزة للتسهيل على المواطن وإتاحة المكان المناسب لتقديم الخدمة الطبية، مشيدا بأداء القطاع الطبى فى المحافظة وظهر ذلك جليا خلال فترة جائحة كورونا مما جعل المحافظة فى المراكز المتقدمة فى قطاع اللقاحات وأمصال كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستمع إلى عرض تفصيلى حول جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة أنه يوجد بالمحافظة 29 مستشفى متنوعة ما بين حكومية وخاصة، بالإضافة إلى 237 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية ، ووحدات رعاية طفل ، مشيرا إلى أن المستشفيات نجحت خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمات الطبية لمليون و409 آلاف مواطن، ما بين عيادات خارجية ، واستقبال وطوارئ، ومرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، العناية المركزة، الولادة، العمليات الجراحية، الغسيل الكلوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه بالنسبة لموقف لقاحات فيروس كورونا، تم تقديم اللقاحات للمستهدفين في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، بالإضافة إلى 40 فريقا طبيا متنقل بهدف الوصول إلى جميع المواطنين في القرى والنجوع، لافتا إلى تطعيم مليون و383 ألفا و524 مواطنا بالجرعة الأولى بنسبة 98.6% من المستهدف تطعيمهم، كما تم تطعيم مليون و5 الآف و150 مواطنا بالجرعة الثانية، بنسبة 72.6% من المستهدفين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود عبدالهادي مدير المكتب الفني بمديرية الصحة ، أنه تم تقديم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين، شملت تقديم 873 ألفا و479 وسيلة منع حمل للمنتفعات بمختلف مراكز المحافظة، و إعطاء 706 الآف و190 جرعة للأطفال من عمر يوم وحتى عام ونصف، كما تم صرف 629 ألفا و612 علبة ألبان صناعية مدعمة للأطفال المستحقين حتى عمر 6 أشهر، وصرف 412 و388 علبة ألبان صناعية مدعمة للأطفال المستحقين من عمر 7 أشهر.

وذكرت الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المواطنين خلال العامين الماضيين ، شملت مبادرة صحة المرأة واستفاد منها 832 الف و510 سيدة بمراكز المحافظة المختلفة ، ومبادرة حملة الانيميا والتقزم حيث تم فحص 364 الف و504 طالب وطالبة بمدارس الريف بالمحافظة ، ومبادرة فحص وكشف ضعف السمع عند الأطفال حديثي الولادة حيث تم فحص 110 الف و 63 طفل ، ومبادرة صحة الأم والجنين حيث تم فحص 64 الف و541 سيدة ، وبرنامج الرعاية الصحية والأساسية المستمرة لكبار السن حيث تم فحص 18 الف و754 من كبار السن ، ومبادرة فحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي حيث تم فحص 109 الف 990 مواطن ، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية وتم فحص 2 الف و483 حالة .

فيما قال الدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائي انه تم تنفيذ 6 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا منذ عام 2021 وحتى الآن في إطار الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجمهورية مصر العربية ، موضحا انه في فبراير 2021 تم تطعيم عدد 581 الف و78 طفل بنسبة 101% من المستهدف ، وفي مارس 2021 تم تطعيم عدد 581 الف و942 طفل بنسبة 100% ، وفي ديسمبر 2021 تم تطعيم 584 الف 259 طفل بنسبة 100.4% ، وفي مارس 2022 تم تطعيم عدد 584 الف و507 طفل بنسبة 100% ، وفي مايو 2022 تم تطعيم عدد 583 الف و806 طفل بنسبة 99.9% ، وفي يونيو 2022 تم تطعيم 576 و603 طفل بنسبة 98.8%.