الإمارات تعرب عن قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على الاستقرار الدولي

أكّدت دولة الإمارات، دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ «الصين الواحدة»، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشارت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، إلى قلقها من تأثير أية زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي.

وحثّت الوزارة الإماراتية على تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.

وبدأ الجيش الصيني، اليوم الخميس، أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، للجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وأعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية «سي سي تي في» بدء أكبر تدريبات على الإطلاق تنظمها بكين في محيط الجزيرة التي تطالب بها. وقالت القناة في رسالة نُشرت على شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي «التدريبات بدأت».

وفور بدء المناورات، أكد الجيش التايواني أنه «يستعد للحرب من دون السعي إليها». وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن «وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب».

وقد استغرقت زيارة نانسي بيلوسي إلى هذه المنطقة، التي تطالب بها الصين، أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين لأنها أعلى مسؤول أمريكي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا.

وأكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة التي يحكمها نظام ديمقراطي وتعيش تحت التهديد الدائم لغزو من قبل الجيش الصيني. وردّ وزير الخارجية الصيني وانج يي قائلا إن «الذين يسيئون للصين سيعاقبون حتما».