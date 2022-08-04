ضبط 160 قرص جبنة رومي بها تعفن بالبحيرة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واستمرارا للحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بعمل حملة برئاسة مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بناحية مركز دمنهور.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط ١٦٠ قرص جبنة رومي بها تعفن وعواريات وشقوق غائرة وعدد ٥٠ صفيحة جبنة زنة الصفيحة 20 كجم مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.